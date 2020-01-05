ИА «Ореанда-Новости». В Индонезии расцвёл самый большой цветок. В сети Тwitter в аккаунте Джоко Айя был опубликован пост с фотографиями цветка.



Цветок раффлезия туан-мудае расцвёл 1 января этого года на территории природоохранной зоны Манинджау в округе Палембаян. Диаметр самого цветка составляет около 111 сантиметров. Его цветение продлится до середины января, сообщает начальник отдела Агентства по охране природных ресурсов Хайри Рамадан.



Прошлый мировой рекорд составлял 107 сантиметров. Рекордсменом являлся этот же цветок на территории заповедника Манинджау, который расцвёл в декабре 2017 года.





