25.12.2019, 00:27
В Индонезии в результате падения пассажирского автобуса погибло 24 человека
ИА «Ореанда-Новости». В Индонезии упал пассажирский автобус, погибло 24 человека, больше 10 человек пострадало. об этом сообщило издательство «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела информации агентства по борьбе с ЧС провинции.
Инцидент произошёл в вечернее время суток 23 декабря на территории ущелья в Пагар-Аламе. Автобус с 40 пассажирами сорвался в низ в провинции Южная Суматра. По предварительной информации, 24 человека погибли. 16 людей получили серьёзные травмы. Отмечается, что число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия может увеличиться.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование смертельного происшествия. Причина падения пассажирского автобуса не уточняется.
Инцидент произошёл в вечернее время суток 23 декабря на территории ущелья в Пагар-Аламе. Автобус с 40 пассажирами сорвался в низ в провинции Южная Суматра. По предварительной информации, 24 человека погибли. 16 людей получили серьёзные травмы. Отмечается, что число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия может увеличиться.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование смертельного происшествия. Причина падения пассажирского автобуса не уточняется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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