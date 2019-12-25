Инцидент произошёл в вечернее время суток 23 декабря на территории ущелья в Пагар-Аламе. Автобус с 40 пассажирами сорвался в низ в провинции Южная Суматра. По предварительной информации, 24 человека погибли.Отмечается, что число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия может увеличиться.Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование смертельного происшествия. Причина падения пассажирского автобуса не уточняется.