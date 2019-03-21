В Ираке произошло крушение туристического парома «аль-Джазира», на борту судна находились десятки пассажиров. Передаёт агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

На данный момент есть информация о 45 погибших. Как сообщает телеканала Al-Sumaria, спасти удалось 30 человек.

Среди пассажиров большую часть составляли женщины и дети.Паром перевернулся в районе аль-Габат в Мосуле.

По предварительной информации причиной крушения стал перегруз, на борту находилось больше людей, чем следовало. Также паром мог перевернуться из-за повышения уровня воды в реке Тигр.

На данный момент спасатели продолжают поисковую и спасательную операцию.