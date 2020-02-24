24.02.2020, 13:57
В Иране не подтвердили информацию о 50 скончавшихся от коронавируса в одном городе
ИА «Ореанда-Новости». Информация о пятидесяти скончавшихся от коронавируса в населённом пункте Кум, откуда началось распространение вируса, не соответствует действительности, сказал Ирадж Харирчи, работающий в Иране на должности замглавы министерства здравоохранения.
Харирчи также заявлено, что коронавирусом в Иране могут болеть около шестидесяти человек.
Иранский государственный деятель сказал, что если число погибших будет составлять хотя бы четверть из названного выше числа, он попросится в отставку.
Ранее, рассказывает агентство ISNA, Ахмадом Амирабади, депутатом от Кума, было сказано, что информация от министерства здравоохранения не соответствует действительности. По его словам, коронавирус в Куме был обнаружен несколько недель назад, а власти сообщили о нём лишь 19 февраля.
Харирчи также заявлено, что коронавирусом в Иране могут болеть около шестидесяти человек.
Иранский государственный деятель сказал, что если число погибших будет составлять хотя бы четверть из названного выше числа, он попросится в отставку.
Ранее, рассказывает агентство ISNA, Ахмадом Амирабади, депутатом от Кума, было сказано, что информация от министерства здравоохранения не соответствует действительности. По его словам, коронавирус в Куме был обнаружен несколько недель назад, а власти сообщили о нём лишь 19 февраля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии