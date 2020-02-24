Харирчи также заявлено, что коронавирусом в Иране могут болеть около шестидесяти человек.Ранее, рассказывает агентство ISNA, Ахмадом Амирабади, депутатом от Кума, было сказано, что информация от министерства здравоохранения не соответствует действительности. По его словам, коронавирус в Куме был обнаружен несколько недель назад, а власти сообщили о нём лишь 19 февраля.