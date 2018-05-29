В Иркутске загорелся торговый центр
Сегодня, Валентину Нелюбову, который возглавил пожарное подразделение, поручено провести проверку о причине возгорания. Продолжается оперативное расследование. На месте происшествия дежурят не только сотрудники органов, но также и работники развлекательного центра.
Напомним, что 25 марта 2018 года в городе Кемерово произошла страшная трагедия, которая унесла жизни более шестидесяти человек, в том числе погиб целый класс детей. В торговом центре на верхнем этаже где находились кинозалы переполненные детьми, произошло возгорание. Люди пытались спастись, выбрасываясь из окон здания.
По всей стране после данного происшествия прошли проверки, в ходе которых в более чем двухстах подобных развлекательных центров было выявлено около тысячи нарушений пожарной безопасности. В Иркутске в период проверок временно закрыли работу в 7 торговых центрах. За месяц до сегодняшнего происшествия «СильверМолл» также попал в этот список. На пять дней работа в торговом центре была приостановлена. После устранения нарушений выявленных в ходе проверки, заведение вновь открыли. Были очищены склады, проведены работы арендаторов, вывешены все таблички в соответсвии с техникой безопасности. Суд об окончательном возобновлении работы "СильверМолл" был отложен до начала июня.
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