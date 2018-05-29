Ореанда-Новости . Сегодня в Иркутске около шести часов вечера на крыше торгового центра «СилверМолл» начался пожар. На происшествие выехали восемь автомобилей с пожарной техникой и 40 человек экипажа. Было установлено, что причиной возгорания явилось короткое замыкание в электропроводах. Работники торгового центра провели успешную эвакуацию всех посетителей заведения. В пресс-службе МЧС Иркутска сообщили что пострадавших нет.

Сегодня, Валентину Нелюбову, который возглавил пожарное подразделение, поручено провести проверку о причине возгорания. Продолжается оперативное расследование. На месте происшествия дежурят не только сотрудники органов, но также и работники развлекательного центра.

Напомним, что 25 марта 2018 года в городе Кемерово произошла страшная трагедия, которая унесла жизни более шестидесяти человек, в том числе погиб целый класс детей. В торговом центре на верхнем этаже где находились кинозалы переполненные детьми, произошло возгорание. Люди пытались спастись, выбрасываясь из окон здания.

По всей стране после данного происшествия прошли проверки, в ходе которых в более чем двухстах подобных развлекательных центров было выявлено около тысячи нарушений пожарной безопасности. В Иркутске в период проверок временно закрыли работу в 7 торговых центрах. За месяц до сегодняшнего происшествия «СильверМолл» также попал в этот список. На пять дней работа в торговом центре была приостановлена. После устранения нарушений выявленных в ходе проверки, заведение вновь открыли. Были очищены склады, проведены работы арендаторов, вывешены все таблички в соответсвии с техникой безопасности. Суд об окончательном возобновлении работы "СильверМолл" был отложен до начала июня.