ИА «Ореанда-Новости». В Италии объяснили, в чём причина стремительного распространения коронавируса в стране.

Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли рассказал на пресс-конференции, что считает причиной стремительного распространения коронавируса нового типа по стране. По его мнению, дело в сложности его диагностирования.

Специалист отметил, что медицинские работники не могут распознать симптомы данного вируса. Поэтому многим заболевшим был поставлен неправильный диагноз.

Кроме того Боррелли заявил, что специалисты по-прежнему не могу установить источник волны массового заражения, которая началась на севере страны. Он подчеркнул, что единственной мерой, которая реально может помочь замедлить распространение вируса, является изоляция территорий.

На данный момент известно, что в Италии число инфицированных составило 132 человека. Из них двое скончались.