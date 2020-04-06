Об этом заявил РИА Новости Марко Баратто, координатор организации.Итальянский общественный деятель заявил, что организация желает поблагодарить российских военных, которые сражаются с невидимым и опасным врагом - коронавирусом. По его словам, итальянцы хотят сказать им спасибо.Активист намерены послать специальные грамоты российскому Генеральному консульству в Милане в благодарность за оказываемую поддержку. Барратто было подчеркнуто, что Россия помогает безвозмездно и ничего не требует взамен.