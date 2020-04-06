06.04.2020, 15:27
В Италии появилось предложение поставить памятник российским военным
ИА «Ореанда-Новости». Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из населенного пункта Мулаццано, расположенного в северной части Италии, выступили с предложением поставить памятник военным специалистам из России, которые прибыли в страну для того, чтобы оказать помощь в противостоянии коронавирусу. Об этом заявил РИА Новости Марко Баратто, координатор организации.
Итальянский общественный деятель заявил, что организация желает поблагодарить российских военных, которые сражаются с невидимым и опасным врагом - коронавирусом. По его словам, итальянцы хотят сказать им спасибо.
Активист намерены послать специальные грамоты российскому Генеральному консульству в Милане в благодарность за оказываемую поддержку. Барратто было подчеркнуто, что Россия помогает безвозмездно и ничего не требует взамен.
Итальянский общественный деятель заявил, что организация желает поблагодарить российских военных, которые сражаются с невидимым и опасным врагом - коронавирусом. По его словам, итальянцы хотят сказать им спасибо.
Активист намерены послать специальные грамоты российскому Генеральному консульству в Милане в благодарность за оказываемую поддержку. Барратто было подчеркнуто, что Россия помогает безвозмездно и ничего не требует взамен.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии