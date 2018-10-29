ИА «Ореанда-Новости». На территории итальянского города Сорренто, расположенного на Амальфитанском побережье, был открыт памятник русскому писателю, прозаику и драматургу Максиму Горькому. 27 октября прошла торжественная церемония. Об этом информирует ТАСС.





Ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино во время торжественной церемонии напомнил, что жизнь русского писателя была непосредственно связана с этим регионом Итальянской Республики, где он провёл в целом более десяти лет. Он рассказал, что с 1924 по 1933 Максим Горький жил в Сорренто и “служил авторитетом для российской творческой интеллигенции, политиков, дипломатов”.





По словам Антонио Фиорентино, идея памятника родилась после того, как на территории Сорренто несколько лет подряд организовывались совместные акции в память о русском прозаике совместно с московским Институтом мировой литературы имени Максима Горького РАН и его директором Вадимом Полонским.



Ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто отметил, что городские власти приняли решение открыть памятник к отмечаемому в этом году 150-летию со дня рождения Максима Горького.



Он также отметил, что меценатская поддержка в реализации идеи была оказана российским бизнесменом, популяризатором русской культуры, председателем совета Плёсского городского поселения Тимербулатом Каримовым.



Памятник был выполнен российским скульптором Александром Рукавишниковым.



Его установили на территории площади Победы, которая расположена недалеко от дома, где родился итальянский поэт шестнадцатого века Торквато Тассо. В итальянском городе Сорренто публика впервые смогла ознакомиться с так никогда не увидевшими свет публикациями нескольких номеров специального итальянского издания газеты “Правда”, печать которых была оплачена Максимом Горьким. Также в честь открытия памятника состоялась научная конференция, которая была посвящена русскому писателю.





Инициатива мэрии Соррентино была поддержана оргкомитетом Премии Горького, которую ежегодно вручают писателям Итальянском Республики и переводчикам на острове Капри.