ИА «Ореанда-Новости». Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».



При этом всего в Италии инфицировано более ста тысяч человек. За последние сутки там было выявлено более 1,6 тысяч новых случаев заражения, это самый низкий показатель за 13 дней.



Таким образом, сейчас в Италии 101 739 заражённых, 11 591 человек умерли, 14 620 пациентов выписаны из больниц.