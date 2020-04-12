Анджело Боррелли, работающий в Италии на должности главы службы гражданской обороны страны, уведомил о том,сообщает РИА Новости.Им было заявлено, что данный показатель является наименьшим с девятнадцатого марта, когда жертвами коронавируса за сутки стали 427 жителей Италии.