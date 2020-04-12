12.04.2020, 19:47
В Италии зарегистрировали наименьший прирост случаев смерти от коронавируса за три недели
ИА «Ореанда-Новости». Анджело Боррелли, работающий в Италии на должности главы службы гражданской обороны страны, уведомил о том, что рост числа случаев летальных исходов от коронавируса в Италии за сутки стал самым низким за последние 3 недели - умер 431 инфицированный, сообщает РИА Новости.
Им было заявлено, что данный показатель является наименьшим с девятнадцатого марта, когда жертвами коронавируса за сутки стали 427 жителей Италии.
Им было заявлено, что данный показатель является наименьшим с девятнадцатого марта, когда жертвами коронавируса за сутки стали 427 жителей Италии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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