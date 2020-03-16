С Израиле с прошедшего уикенда закрыты образовательные учреждения, детские сады и заведения, которые касаются культуры досуга. Власти запретили собираться в одном помещении в количестве десяти человек.Владимир Шкляр, работающий в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, сообщил, что в Израиле находятся 4500 туристов из России. По его словам, в связи со стремительным развитием ситуации всем туристам нужно как можно скорее отправиться на родину.