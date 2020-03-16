16.03.2020, 12:15
В Израиле порекомендовали всем туристам, которые находятся в стране, отправиться домой
ИА «Ореанда-Новости». В информационной службе Министерства туризма Израиля сообщили о вводе в прошедшие выходные более строго карантина в связи с коронавирусом, рассказывает РИА Новости.
С Израиле с прошедшего уикенда закрыты образовательные учреждения, детские сады и заведения, которые касаются культуры досуга. Власти запретили собираться в одном помещении в количестве десяти человек.
Ограничения затронули и туристов, прибывших в страну.
Владимир Шкляр, работающий в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, сообщил, что в Израиле находятся 4500 туристов из России. По его словам, в связи со стремительным развитием ситуации всем туристам нужно как можно скорее отправиться на родину.
С Израиле с прошедшего уикенда закрыты образовательные учреждения, детские сады и заведения, которые касаются культуры досуга. Власти запретили собираться в одном помещении в количестве десяти человек.
Ограничения затронули и туристов, прибывших в страну.
Владимир Шкляр, работающий в департаменте Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, сообщил, что в Израиле находятся 4500 туристов из России. По его словам, в связи со стремительным развитием ситуации всем туристам нужно как можно скорее отправиться на родину.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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