ИА «Ореанда-Новости» Как пишет издание The Times of Israel, накануне досрочных парламентских выборов на улицах Израиля вывесили агиплакаты с портретом российского президента.

Сообщается, что данные билборды принадлежат правящей партии «Ликуд», возглавляемой израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Один из плакатов поместили, в числе прочего, на высотке в центре Тель-Авива. На нём изображён момент рукопожатия израильского премьера с Путиным. Фото увенчано слоганом «Нетаньяху: из другой лиги».

По информации The Times of Israel партия «Ликуд» решила применить этот приём, чтобы привлечь максимальное число русскоязычного электората.

Напомним, выборы в парламент пройдут в сентябре 2019 года.