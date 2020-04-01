ИА «Ореанда-Новости» . В Израиле из камней Стены плача извлекли записки, а её саму продезинфицировали из-за распространения инфекции в мире, сообщает министерство туризма страны.

Каждый год к этому ритуальному объекту прикасаются миллионы туристов и паломников со всех стран мира. При посещении святыни они оставляют в ней записки с мольбами и пожеланиями, а примерно за неделю до праздника Песах их изымают специальные работники. Записки извлекаются из Стены плача дважды в год и подлежат специальному ритуальному захоронению.

«Послания, оставленные между камнями Стены плача за последние полгода, были аккуратно изъяты с использованием перчаток и одноразовых деревянных инструментов», - пояснили в пресс-службе министерства.