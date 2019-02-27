ИА «Ореанда-Новости» В Каире пассажирский поезд сошёл с рельсов, врезался в платформу и загорелся. Об этом предаёт издание «Масрави».

По предварительной информации на путях было некое препятствие, с которым столкнулся поезд, когда подъезжал к седьмой платформе железнодорожного вокзала Рамсеса – главной станции столицы. В результате столкновения в поезде произошёл взрыв, а затем начался пожар, огонь перекинулся на вокзальные постройки. Такую информацию передают РИА Новости со ссылкой на Минтранс Египта.

В результате трагедии погибли 28 человек, пострадали и получили травмы - 50. По большей части это люди, находившиеся в момент столкновения на перроне. СМИ Египта сообщают о 24 погибших и 50 пострадавших. Также египетские журналисты говорят, что люди погибли из-за того, что не смогли в панике убежать с платформы и отравились угарным газом из-за пожара.Пассажиры и персонал эвакуированы из здания центрального вокзала Египта, движение других поездов ограничено.

В посольстве России в Египте сообщили, что граждан РФ среди погибших и пострадавших нет. Железнодорожный вокзал Рамсес - главная станция Каира, названа именем фараона Рамзеса II.

Ещё одна железнодорожная авария произошла в Нью-Йорке 26 февраля. Об этом сообщает издание The New York Times.

Поезд направлялся из Лонг-Айленда в Рэйл-Роуд, когда на путях в районе станции Уэстбери появился грузовик. Поезд протаранил автомобиль, влетел в платформу и сошёл с рельсов. В результате столкновения состава с машиной погибли три человека, находившиеся в грузовике.

7 пассажиров поезда были госпитализированы с травмами в больницу, их жизням ничего не угрожает. На месте трагедии работают специалисты, которые установят причины аварии.

Как передаёт полиция, по предварительной информации, грузовик пытался проскочить перед поездом на железнодорожном переезде.



