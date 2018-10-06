Абдель Фаттах ас-Сиси – президент Египта – принял супругу президента США сегодня, в субботу 6 октября.Переговоры прошли в рамках официального турне Меланьи Трамп по странам Африки.Как отмечается в сообщении официально представителя главы АРЕ: «Президент Египта по достоинству оценил сотрудничество с США, особенно ту роль, которую играет Агентство по международному развитию в финансировании различных проектов сферы здравоохранения, образования и туризма. Немаловажной является и поддержка в реализации проектов малого и среднего бизнеса».Абдель Фаттах ас-Сиси уверен, что Соединенные Штаты Америки выбрали наилучший способ поддержания социально-экономических реформ в Египте. Что, в свою очередь, способствует комплексному развитию страны.Египет – это завершающая точка турне по африканским странам Меланьи Трамп.Турне по Африке – первый официальный зарубежный тур Меланьи Трамп, который она совершает в качестве супруги Президента США. Четыре главных пункта – Гана, Малави, Кения и Египет – и всего 5 дней на путешествие – тур Меланьи Трамп начался 2 октября и будет завершен завтра – 7 октября.Общая цель визитов – вопросы оказания помощи матерям и новорожденным, грудное вскармливание, детское здоровье и образования, а так же углубление в историю и культуру данных государств. Супруга Дональда Трампа планирует посетить в Каире несколько общеобразовательных школ и государственных больниц, где лично встретится с юными воспитанниками и пациентами. Кроме этого М.Трамп посетит ряд известных египетских достопримечательностей в Каире и Гизе, в рамках подготовленной для нее культурной программы.Необходимо отметить, что детское здоровье и благосостояние в целом – основной аспект кампании «Be Best» которую инициировала Меланья Трамп в начала 2018 года.