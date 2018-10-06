06.10.2018, 19:30
В Каире прошла встреча президента Египта и Меланьи Трамп
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Официальный пресс-секретарь президента Египта сообщил о проведенной встречи лидера африканского государства и Меланьи Трамп. Встреча состоялась в Каире.
Абдель Фаттах ас-Сиси – президент Египта – принял супругу президента США сегодня, в субботу 6 октября.
Переговоры прошли в рамках официального турне Меланьи Трамп по странам Африки.
Как отмечается в сообщении официально представителя главы АРЕ: «Президент Египта по достоинству оценил сотрудничество с США, особенно ту роль, которую играет Агентство по международному развитию в финансировании различных проектов сферы здравоохранения, образования и туризма. Немаловажной является и поддержка в реализации проектов малого и среднего бизнеса».
Абдель Фаттах ас-Сиси уверен, что Соединенные Штаты Америки выбрали наилучший способ поддержания социально-экономических реформ в Египте. Что, в свою очередь, способствует комплексному развитию страны.
Глава Египта и первая леди США обсудили усиление важности женщины в социальной сфере африканского общества. Кроме этого, немалое внимание было уделено вопросам развития молодежи и защите прав детей.
Египет – это завершающая точка турне по африканским странам Меланьи Трамп.
В Каир Меланья Трамп прибыла утром в субботу, 6 октября. В аэропорту ее встретила Первая Леди Египта – супруга президента Интисар ас-Сиси.
Турне по Африке – первый официальный зарубежный тур Меланьи Трамп, который она совершает в качестве супруги Президента США. Четыре главных пункта – Гана, Малави, Кения и Египет – и всего 5 дней на путешествие – тур Меланьи Трамп начался 2 октября и будет завершен завтра – 7 октября.
Общая цель визитов – вопросы оказания помощи матерям и новорожденным, грудное вскармливание, детское здоровье и образования, а так же углубление в историю и культуру данных государств. Супруга Дональда Трампа планирует посетить в Каире несколько общеобразовательных школ и государственных больниц, где лично встретится с юными воспитанниками и пациентами. Кроме этого М.Трамп посетит ряд известных египетских достопримечательностей в Каире и Гизе, в рамках подготовленной для нее культурной программы.
Необходимо отметить, что детское здоровье и благосостояние в целом – основной аспект кампании «Be Best» которую инициировала Меланья Трамп в начала 2018 года.
Абдель Фаттах ас-Сиси – президент Египта – принял супругу президента США сегодня, в субботу 6 октября.
Переговоры прошли в рамках официального турне Меланьи Трамп по странам Африки.
Как отмечается в сообщении официально представителя главы АРЕ: «Президент Египта по достоинству оценил сотрудничество с США, особенно ту роль, которую играет Агентство по международному развитию в финансировании различных проектов сферы здравоохранения, образования и туризма. Немаловажной является и поддержка в реализации проектов малого и среднего бизнеса».
Абдель Фаттах ас-Сиси уверен, что Соединенные Штаты Америки выбрали наилучший способ поддержания социально-экономических реформ в Египте. Что, в свою очередь, способствует комплексному развитию страны.
Глава Египта и первая леди США обсудили усиление важности женщины в социальной сфере африканского общества. Кроме этого, немалое внимание было уделено вопросам развития молодежи и защите прав детей.
Египет – это завершающая точка турне по африканским странам Меланьи Трамп.
В Каир Меланья Трамп прибыла утром в субботу, 6 октября. В аэропорту ее встретила Первая Леди Египта – супруга президента Интисар ас-Сиси.
Турне по Африке – первый официальный зарубежный тур Меланьи Трамп, который она совершает в качестве супруги Президента США. Четыре главных пункта – Гана, Малави, Кения и Египет – и всего 5 дней на путешествие – тур Меланьи Трамп начался 2 октября и будет завершен завтра – 7 октября.
Общая цель визитов – вопросы оказания помощи матерям и новорожденным, грудное вскармливание, детское здоровье и образования, а так же углубление в историю и культуру данных государств. Супруга Дональда Трампа планирует посетить в Каире несколько общеобразовательных школ и государственных больниц, где лично встретится с юными воспитанниками и пациентами. Кроме этого М.Трамп посетит ряд известных египетских достопримечательностей в Каире и Гизе, в рамках подготовленной для нее культурной программы.
Необходимо отметить, что детское здоровье и благосостояние в целом – основной аспект кампании «Be Best» которую инициировала Меланья Трамп в начала 2018 года.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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