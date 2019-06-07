В повестке дня были обозначены задачи и планы по развитию недавно созданной организации. Напомним, что кыргызское госучреждение, ответственное за туристическую отрасль в республике, было создано 31 января текущего года.Мухаммедкалый Абылгазиев и Данияр Казаков в присутствии других должностых лиц обсудили потенциальные возможности Кыргызской республики в сфере туризма. На встрече были отмечены планы "Кыргыз туризма" по созданию и развитию ключевых туристических проектов и новых маршрутов в природных парках и заповедниках Киргизии. Также затронут вопрос, как улучшить качество предлагаемых туристам услуг.Абылгазиев на прошедшей встрече подчеркнул, что туристический потенциал Киргизии возможно использовать в течение всего года. Для этого "Кыргыз туризму" необходимо осваивать новые методы и технологии в выстраивании собственной политики в туристической сфере.Если сравнить присутствие туристической области в развитых странах, то этот показатель достигает 12-13%.В завершении встречи Абылгазиев дал Казакову один месяц для того, чтобы его ведомство разработало предложения по деятельности "Кыргыз туризма" и выяснило впрос финансирования организации.