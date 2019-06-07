07.06.2019, 22:12
В каждом селе республики нужен туробъект, считает правительство Киргизии
ИА "Ореанда-Новости" В Доме Правительства Кыргызской Республики прошла встреча премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с руководителем государственного предприятия "Кыргыз туризм" Данияром Казаковым. В повестке дня были обозначены задачи и планы по развитию недавно созданной организации. Напомним, что кыргызское госучреждение, ответственное за туристическую отрасль в республике, было создано 31 января текущего года.
Мухаммедкалый Абылгазиев и Данияр Казаков в присутствии других должностых лиц обсудили потенциальные возможности Кыргызской республики в сфере туризма. На встрече были отмечены планы "Кыргыз туризма" по созданию и развитию ключевых туристических проектов и новых маршрутов в природных парках и заповедниках Киргизии. Также затронут вопрос, как улучшить качество предлагаемых туристам услуг.
По словам кыргызского премьер-министра Абылгазиева, основная задача туристической области в республике заключается в том, что отрасль должна регулярно пополнять бюджет государства и не забывать о создании дополнительных рабочих мест в районах. Абылгазиев на прошедшей встрече подчеркнул, что туристический потенциал Киргизии возможно использовать в течение всего года. Для этого "Кыргыз туризму" необходимо осваивать новые методы и технологии в выстраивании собственной политики в туристической сфере. Возможно и привлечение в отрасль местных жителей. Так в каждом кыргызском селе можно создать собственный туристический продукт, интересный туристам. Если сравнить присутствие туристической области в развитых странах, то этот показатель достигает 12-13%. Премьер-министр Киргизии предложил увеличить существующие сейчас 5% туристической области республики до 7-8%.
В завершении встречи Абылгазиев дал Казакову один месяц для того, чтобы его ведомство разработало предложения по деятельности "Кыргыз туризма" и выяснило впрос финансирования организации.
Мухаммедкалый Абылгазиев и Данияр Казаков в присутствии других должностых лиц обсудили потенциальные возможности Кыргызской республики в сфере туризма. На встрече были отмечены планы "Кыргыз туризма" по созданию и развитию ключевых туристических проектов и новых маршрутов в природных парках и заповедниках Киргизии. Также затронут вопрос, как улучшить качество предлагаемых туристам услуг.
По словам кыргызского премьер-министра Абылгазиева, основная задача туристической области в республике заключается в том, что отрасль должна регулярно пополнять бюджет государства и не забывать о создании дополнительных рабочих мест в районах. Абылгазиев на прошедшей встрече подчеркнул, что туристический потенциал Киргизии возможно использовать в течение всего года. Для этого "Кыргыз туризму" необходимо осваивать новые методы и технологии в выстраивании собственной политики в туристической сфере. Возможно и привлечение в отрасль местных жителей. Так в каждом кыргызском селе можно создать собственный туристический продукт, интересный туристам. Если сравнить присутствие туристической области в развитых странах, то этот показатель достигает 12-13%. Премьер-министр Киргизии предложил увеличить существующие сейчас 5% туристической области республики до 7-8%.
В завершении встречи Абылгазиев дал Казакову один месяц для того, чтобы его ведомство разработало предложения по деятельности "Кыргыз туризма" и выяснило впрос финансирования организации.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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