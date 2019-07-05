Всего в двухсот километрах от Лос-Анджелеса находился эпицентр происшествия. Очаг землетрясения расположился на глубине в 10 метров.Информационное издание Los Angeles Time сообщило, что подобная ситуация не происходила уже более двадцати лет. Тогда это привело к смерти шестидесяти человек и тотальным разрушениям, восстановление которых длилось несколько лет.