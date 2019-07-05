05.07.2019, 00:00
В Калифорнии произошло самое сильное землетрясение за четверть века
ИА «Ореанда-Новости» 4 июля юг Калифорнии был буквально разрушен от землетрясения магнитудой 6,5. Об этом сообщила американская геологическая группа. Всего в двухсот километрах от Лос-Анджелеса находился эпицентр происшествия. Очаг землетрясения расположился на глубине в 10 метров.
Информационное издание Los Angeles Time сообщило, что подобная ситуация не происходила уже более двадцати лет. Тогда это привело к смерти шестидесяти человек и тотальным разрушениям, восстановление которых длилось несколько лет.
Информационное издание Los Angeles Time сообщило, что подобная ситуация не происходила уже более двадцати лет. Тогда это привело к смерти шестидесяти человек и тотальным разрушениям, восстановление которых длилось несколько лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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