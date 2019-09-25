25.09.2019, 11:49
В Канаде обнаружили «кладбище» новых машин
ИА «Ореанда-Новости» На автомобильной стоянке были обнаружены почти три тысячи автомобилей 2014 года выпуска. В основном это BMW и MINI, а также M-линейки, включающие M4 и M6 Gran Coupe.
Новые машины стали негодны для использования после сильного шторма в 2015 году. В порту Галифакс авто затопило солёной водой из-за чего на важных деталях образовалась коррозия. К сожалению, после такого происшествия целая линейка машин стала непригодна для безопасного использования.
Компании пришлось выпустить ещё одну партию, а «кладбищенские авто» планируется утилизировать в ближайшие сроки.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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