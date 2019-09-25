

Новые машины стали негодны для использования после сильного шторма в 2015 году. В порту Галифакс авто затопило солёной водой из-за чего на важных деталях образовалась коррозия. К сожалению, после такого происшествия целая линейка машин стала непригодна для безопасного использования.



Компании пришлось выпустить ещё одну партию, а «кладбищенские авто» планируется утилизировать в ближайшие сроки.