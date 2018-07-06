



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Учёные из Университета Британской Колумбии в Канаде решили «проблему» солнечных батарей – теперь подобный источник энергии может работать независимо от погоды.

Разработчики представили новый вид бактерий, особенности которых, при использовании их в солнечной батарее, улучшают производительность источника питания и позволяют перерабатывать солнечный свет в электроэнергию в любое время. Такие солнечные батареи называются «биогенные». Учёные решили использовать бактерии кишечной палочки - они покрыли микроорганизмы специальным красящим составом, который увеличивает проводимость. Затем поместили бактерии на стеклянную поверхность.





В бактерии «E. Coli», которую использовали учёные, есть ген, вырабатывающий красительный пигмент ликопин - исследователи модифицировали саму бактерию таким способом, чтобы она вырабатывала его больше. Этот красный краситель способен отлично преобразовывать свет в энергию. После всех манипуляций было выяснено, что созданные солнечные элементы отлично работают, как при ярком свете, так и в условиях тусклого освещения.





Это открытие становится особенно ценным для нуждающихся в энергии регионов, где малое количество солнечного света не может обеспечить эффективную работу солнечных батарей. Например, в северных широтах, где пасмурная погода доминирует, а солнечных дней мало.





Один из разработчиков инновации Викрамадитья Ядав поведал средствам массовой информации, что данное открытие позволит сделать солнечную энергию более доступной и экономичной. Ведь ранее при разработке «биогенных» солнечных батарей делали упор на изъятие красителя, который используют бактерии в процессе фотосинтеза. Это очень дорогостоящий, сложный и довольно токсичный процесс. Материалы же канадских учёных дешёвые и эффективные. Кроме того, их использование может пригодиться в производствах и работах в условиях низкой освещенности, например, горнодобывающей промышленности, глубоководной разведке и пр.





Напомним, что учёные уже давно занимаются разработкой эффективных и недорогих биотехнологий и их применением в различных сферах промышленности, особенно там, где на сегодняшний день высоко использование синтетических материалов, которые могут быть токсичными.