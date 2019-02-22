ИА «Ореанда-Новости». 22 февраля в испанском регионе Каталония прошла всеобщая забастовка, которая вылилась в массовые протесты и погромы. В ходе столкновений с полицией (отряд Mossos d’Escuadra) пострадали более 50 человек, треть из них полицейские.

В Каталонии прошла забастовка за независимость региона и против суда над местными политиками - в эти дни судебный процесс идёт в Мадриде. Сотни тысяч людей вышли на улицы городов, выражая поддержку заключённым политикам, которые пытались добиться независимости региона ещё в 2017 году. Всего лидеров независимости - двенадцать человек. Бывший президент каталонского Женералитета Карлес Пучдемон по-прежнему скрывается в Бельгии.

Больше всего демонстрантов наблюдалось в университетском районе Барселоны (Zona Universitaria). Манифестанты блокировали железные дороги (в частности, сообщение с городами Ситжес и Виланова-и-ла-Желтру́), что приводило к задержкам поездов примерно на полчаса. Также им удалось заблокировать одну из станций метро Барселоны. Они перекрыли десятки автомобильных трасс по всей области c целью парализовать движение. Демонстрация постепенно переросла в массовые погромы, стычки с полицией. Протестующие переворачивали и жгли мусорные контейнеры и автомобильные покрышки. В ходе столкновений пострадали более 50 человек, в том числе получили ранения полицейские из отряда Mossos d’Escuadra. Несколько участников акции протеста задержаны.

Судебный процесс по делу каталонских политиков начался 12 февраля, и с тех пор протестные настроения жителей Каталонии усиливаются. Процесс может длиться до трёх месяцев, и Верховный суд Испании заявляет, что приговор станет известен не ранее июля. Прокуратура требует для обвиняемых от 7 до 17 лет тюремного заключения.

В Мадриде каталонских политиков обвиняют в мятеже, подстрекательстве к нему, в растрате государственных средств на подготовку и проведение референдума о независимости 1 октября 2017 года. Этот референдум власти Испании признали незаконным, после чего права руководства Каталонии были ограничены, а организаторы «мятежа» отданы под суд.