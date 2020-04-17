ИА «Ореанда-Новости». Аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в степи Казахстана. Трансляция возвращения с Международной космической станции россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир идёт на сайте Роскосмоса.

На станции по-прежнему остаются российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

Люки корабля были закрыты в 1:43 по мск. В 4:53 «Союз» отстыковался от МКС, и в 7:22 двигательная установка корабля включилась на торможение. Корабль начал сход с орбиты и вскоре разделился на отсеки, после чего открылся основной парашют.

Из-за пандемии коронавируса в мире эвакуация из спускаемого аппарата корабля должна пройти по сокращённому сценарию. Экипаж на вертолётах будет доставлен на аэродром на Байконуре. В пути их осмотрят медики.