Он рассказал, что туи сейчас ищут, их якобы выкопали, чтобы не поливать, но неизвестно куда дели. При этом бизнесмен отметил, что растения могут погибнуть, так как летом их пересаживать нельзя.Кардаков также предложил Кличко найти похитителей и заставить их купить новые туи за свой счёт. При этом в коммунальном предприятии Управления зелеными насаждениями заявили, что туи выкопали, чтобы реанимировать, когда их вернут обратно – неизвестно.