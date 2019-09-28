28.09.2019, 18:45
В Киеве устроили поджог детского сада
ИА «Ореанда-Новости». В Киеве двое неизвестных подожгли детский сад, пишет РИА Новости.
Отмечается, что инцидент случился в Оболонском районе города. В результате поджога никто не пострадал.
Очаг пожара был на втором этаже здания. На место происшествия приехали пожарные. Прибывшие полицейские увидели, что двери в помещение были взломаны. А в комнатах, где был огонь, всё было перевёрнуто. Эксперты нашли на месте окурки и сняли отпечатки пальцев.
Отмечается, что инцидент случился в Оболонском районе города. В результате поджога никто не пострадал.
Очаг пожара был на втором этаже здания. На место происшествия приехали пожарные. Прибывшие полицейские увидели, что двери в помещение были взломаны. А в комнатах, где был огонь, всё было перевёрнуто. Эксперты нашли на месте окурки и сняли отпечатки пальцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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