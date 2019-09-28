Отмечается, что инцидент случился в Оболонском районе города. В результате поджога никто не пострадал.Очаг пожара был на втором этаже здания. На место происшествия приехали пожарные. Прибывшие полицейские увидели, что двери в помещение были взломаны. А в комнатах, где был огонь, всё было перевёрнуто. Эксперты нашли на месте окурки и сняли отпечатки пальцев.