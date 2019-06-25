ИА «Ореанда-Новости» Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является пренебрежением нормами мирового права. Об этом заявил премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив делегацию из России для участия в июньской сессии. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Гройсман написал на своей страничке в Facebook, что подобное решение ассамблеи является нарушением международных прав, а также является реваншем агрессора.