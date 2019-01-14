ИА «Ореанда-Новости» Суд средней ступени города Далянь китайской провинции Ляонин в Китае приговорил гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за контрабанду наркотиков.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление суда, Шелленберг осуждён на смерть за наркоторговлю, а всё его имущество будет конфисковано.

20 ноября 2018 года Шелленберг был приговорён судом средней ступени Даляня к 15 годам лишения свободы, а также к конфискации 150 тыс. юаней и высылке из страны. Однако обвиняемый не согласился с решением суда и подал апелляцию в суд высшей ступени. В декабре состоялось повторное слушание по его делу, где приговор, в котором канадец значился соучастником, а сам факт контрабанды квалифицировали как попытку совершения преступления, был назван ненадлежащим. Дело, дополненное прокуратурой новыми фактами, было отправлено на повторное рассмотрение.

На этот раз суд постановил, что Шелленберг принимал участие в международной организованной преступной деятельности. Сообщники с помощью обвиняемого осуществляли контрабанду наркотиков: 222,035 кг метамфетамина. С учётом этих обстоятельств канадцу был вынесен смертный приговор. У него есть 10 дней, чтобы обжаловать решение суда. На заседании присутствовал представитель посольства Канады.

«Шелленберг признан виновным в противозаконной международной торговле наркотиками в составе организованной преступной группы. В ходе процесса суд обеспечил ему право на адвоката и переводчика при подаче апелляции. Перед началом заседания суд, согласно правилам, сообщил посольство Канады, предоставив возможность представителю дипломатической миссии присутствовать на слушаниях. Оглашение приговора проходило при участии общественности, китайских и иностранных журналистов», - говорится в заявлении суда.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на решение суда. Политик выразил беспокойство тем фактом, что Китай самопроизвольно выносит приговоры к смертной казни. Премьер отметил, что Канада обсудит действия Китая со своими союзниками.

«Нас очень тревожит то, что Китай допускает произвол в вынесении смертного приговора, в особенности в отношении гражданина Канады», - заявил Трюдо во время своего выступления в Оттаве.



