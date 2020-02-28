ИА «Ореанда-Новости». Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от нового коронавируса COVID-19.

Китайские эксперты опубликовали доклад в журнале Journal of Forensic Medicine. Из документа следует, что основной удар от воздействия коронавируса на организм приходится на лёгкие. Пока нет доказательств того, что вирус влияет на другие органы.

Сообщается, что коронавирус поразил глубокие части дыхательных путей и лёгочных альвеол. Учёные уточнили, что патологический процесс схож с атипичной пневмонией SARS и MERS.

Так как первым умершим от коронавируса стал 85-летний мужчина, сложно сказать, влияет ли вирус на другие внутренние органы.

Мужчина был госпитализирован в январе со всеми симптомами, которые сопровождают коронавирус. Он скончался на 28-й день после госпитализации.