ИА «Ореанда-Новости» . Китайские власти могут казнить людей за сокрытие информации о заражении новой формой пневмонии или искажение данных о состоянии заражённого. Информация об этом появилась на DW, представители которого ссылаются на заявление суда в Китае.

Согласно заявлению, больного коронавирусом человека, распространившего болезнь и скрывшего данный факт, обвинят в создании общественной угрозы и могут приговорить к 10 годам лишения свободы или к смертной казни. Кроме того, уголовному преследованию будут подвергнуты и те, кто утаил истории своих путешествий по стране или заграницей.

Китайская комиссия по здравоохранению запретила населению с симптомами болезни перемещаться по территории Китая, а приехавшие из зоны очага эпидемии коронавируса обязаны находиться под наблюдением медиков две недели. Отказ от нахождения под карантином также будет караться определённым уголовным наказанием.