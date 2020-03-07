ИА «Ореанда-Новости». Почти 70% заражённых коронавирусом COVID-19 в Китае выздоровели. Об этом следует из данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По последней информации, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом достигло отметки в 80 651. Сообщается, что 55 404 человек из них уже вылечились и были отпущены домой.

Всего в больницах остаётся 22 тысячи 177 человек, большая часть которых легко переносит заболевание.

В последнее время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается. Сообщается, что в некоторых провинциях снимают запреты на выход из дома, а также переводят сотрудников с удалённой работы обратно в офис.