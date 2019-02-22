Кроме того, работодатели также не могут требовать, чтобы женщина прошла тест на беременность при приеме на работу.В документе, которые опубликовало министерство,. Если какая-то компания нарушит эти требования, её оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней (это примерно около 1,5 тысячи долларов), пишут РИА Новости.. Кроме того, такой запрет, по мнению чиновников, создаст благоприятные условия для занятости женщин.При этомили возможности того, что они скоро будут. Об этом ранее рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.По её словам, в России преобладает трудовая дискриминация женщин по гендерному признаку. Основная часть жительниц России работают в сферах образования и здравоохранения, где не очень высокие зарплаты. Соответственно, пенсии они получают меньшего размера, чем мужчины. Это называют вертикальной дискриминацией.Но есть ещё горизонтальная. Это когда зарплаты женщин растут меньше, чем у мужчин. Кроме того, Пушкина также отметила, что женщинам гораздо тяжелее продвинуться по карьерной лестнице, чем представителям сильного пола.Пушкина отметила, что поправить положение в стране поможет закон о равных правах, возможностях и равных результатах женщин. Сейчас текст документа готовят Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.