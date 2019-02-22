22.02.2019, 22:13
В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при приеме на работу
ИА «Ореанда-Новости». Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая выпустило распоряжение, согласно которому работодатели во время собеседований не могут спрашивать о семейном положении женщины.
Кроме того, работодатели также не могут требовать, чтобы женщина прошла тест на беременность при приеме на работу.
В документе, которые опубликовало министерство, в объявлениях о вакансиях теперь нельзя указывать ограничения по половому признаку. Если какая-то компания нарушит эти требования, её оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней (это примерно около 1,5 тысячи долларов), пишут РИА Новости.
На такие меры китайские власти пошли из-за того, что в последнее время в стране набирает обороты дискриминации в отношении женщин при приеме на работу. Кроме того, такой запрет, по мнению чиновников, создаст благоприятные условия для занятости женщин.
При этом похожее положение дел и в России – женщины тоже часто сталкивают с отказом в должности из-за наличия детей или возможности того, что они скоро будут. Об этом ранее рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
По её словам, в России преобладает трудовая дискриминация женщин по гендерному признаку. Основная часть жительниц России работают в сферах образования и здравоохранения, где не очень высокие зарплаты. Соответственно, пенсии они получают меньшего размера, чем мужчины. Это называют вертикальной дискриминацией.
Но есть ещё горизонтальная. Это когда зарплаты женщин растут меньше, чем у мужчин. Кроме того, Пушкина также отметила, что женщинам гораздо тяжелее продвинуться по карьерной лестнице, чем представителям сильного пола.
Пушкина отметила, что поправить положение в стране поможет закон о равных правах, возможностях и равных результатах женщин. Сейчас текст документа готовят Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Кроме того, работодатели также не могут требовать, чтобы женщина прошла тест на беременность при приеме на работу.
В документе, которые опубликовало министерство, в объявлениях о вакансиях теперь нельзя указывать ограничения по половому признаку. Если какая-то компания нарушит эти требования, её оштрафуют на сумму от 10 тысяч юаней (это примерно около 1,5 тысячи долларов), пишут РИА Новости.
На такие меры китайские власти пошли из-за того, что в последнее время в стране набирает обороты дискриминации в отношении женщин при приеме на работу. Кроме того, такой запрет, по мнению чиновников, создаст благоприятные условия для занятости женщин.
При этом похожее положение дел и в России – женщины тоже часто сталкивают с отказом в должности из-за наличия детей или возможности того, что они скоро будут. Об этом ранее рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
По её словам, в России преобладает трудовая дискриминация женщин по гендерному признаку. Основная часть жительниц России работают в сферах образования и здравоохранения, где не очень высокие зарплаты. Соответственно, пенсии они получают меньшего размера, чем мужчины. Это называют вертикальной дискриминацией.
Но есть ещё горизонтальная. Это когда зарплаты женщин растут меньше, чем у мужчин. Кроме того, Пушкина также отметила, что женщинам гораздо тяжелее продвинуться по карьерной лестнице, чем представителям сильного пола.
Пушкина отметила, что поправить положение в стране поможет закон о равных правах, возможностях и равных результатах женщин. Сейчас текст документа готовят Комитета по вопросам семьи, женщин и детей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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