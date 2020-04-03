ИА «Ореанда-Новости». Китайское СМИ рассказало, как пандемия COVID-19 приблизила будущее. Профессор Института журналистики университета Чинхуа Жень Ян высказал своё мнение в статье для издания Хуаньцю шибао. Он заявил, что перемены в жизни из-за вспышки коронавируса произошли быстрее, чем ожидалось. По мнению профессора, подобные изменения в образе жизни людей должны были наступить лишь через 10 лет.

Автор отметил, что во время пандемии останавливают работу кинотеатры, туризм, однако процветает интернет. Это и отражает глубокие изменения, которые производят в мире, ведь большой толчок получили бесконтактные отрасли. Так, искусственный интеллект, роботы, автономная коммерция, онлайн-конференции и многое другое заменили привычные людям механизмы и средства.

Также профессор считает, что пандемия расширила «круг духовной жизни» людей. Однако он также допустил возникновение безработицы, которая должна была наступить после того, как роботы начали бы заменять человека в разных отраслях.