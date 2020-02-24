Также им было сказано о том, что влияние эпидемии коронавируса на сферу экономики не будет долгосрочным.Китайский государственный деятель отметил, что КНР контролирует влияние эпидемии и оно не скажется на развитии национальной экономики.Цун Лян добавил, что у китайского правительства имеются ресурсы и условия для минимизации влияния эпидемии на экономику и обеспечивания стабильного социально-экономического развития государства.