24.02.2020, 07:36
В КНР дали оценку влиянию эпидемии коронавируса на экономическое развитие
ИА «Ореанда-Новости». Цун Лян, работающий в Госкомитете по развитию и реформам КНР, заявил о том, что влияние эпидемии коронавируса не скажется в долгосрочной перспективе на состоянии экономики. Также им было сказано о том, что влияние эпидемии коронавируса на сферу экономики не будет долгосрочным.
Китайский государственный деятель отметил, что КНР контролирует влияние эпидемии и оно не скажется на развитии национальной экономики.
Цун Лян добавил, что у китайского правительства имеются ресурсы и условия для минимизации влияния эпидемии на экономику и обеспечивания стабильного социально-экономического развития государства.
Китайский государственный деятель отметил, что КНР контролирует влияние эпидемии и оно не скажется на развитии национальной экономики.
Цун Лян добавил, что у китайского правительства имеются ресурсы и условия для минимизации влияния эпидемии на экономику и обеспечивания стабильного социально-экономического развития государства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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