ИА «Ореанда-Новости». Цун Лян, работающий в Госкомитете по развитию и реформам КНР, заявил о том, что влияние эпидемии коронавируса не скажется в долгосрочной перспективе на состоянии экономики. Также им было сказано о том, что влияние эпидемии коронавируса на сферу экономики не будет долгосрочным. 

Китайский государственный деятель отметил, что КНР контролирует влияние эпидемии и оно не скажется на развитии национальной экономики. 

Цун Лян добавил, что у китайского правительства имеются ресурсы и условия для минимизации влияния эпидемии на экономику и обеспечивания стабильного социально-экономического развития государства.