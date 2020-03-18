Чжан Синьминь, работающий в китайском министерстве науки и технологий, рассказал, что "Фавипиравир" - производимое японской компанией Fujifilm Toyama Chemical лекарство против новых штаммов гриппа, известное также как "Авиган", является эффективным и в лечении коронавируса.Китайский государственный деятель сообщил о проведении в Шэньчжэне и Ухане клинических испытаний, в которых участвовали триста сорок пациентов. Анализы принимавших "Фавипиравир" больных спустя 4 дня стали отрицательными, в то время как граждане, его не принимавшие, становились здоровыми лишь через 11 дней.