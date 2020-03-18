18.03.2020, 15:26
В КНР назвали лекарство, которое эффективно при коронавирусе
ИА «Ореанда-Новости». Руководство КНР рассказало об эффективном препарате от коронавируса COVID-19. Об этом рассказывает издание The Guardian.
Чжан Синьминь, работающий в китайском министерстве науки и технологий, рассказал, что "Фавипиравир" - производимое японской компанией Fujifilm Toyama Chemical лекарство против новых штаммов гриппа, известное также как "Авиган", является эффективным и в лечении коронавируса.
Китайский государственный деятель сообщил о проведении в Шэньчжэне и Ухане клинических испытаний, в которых участвовали триста сорок пациентов. Анализы принимавших "Фавипиравир" больных спустя 4 дня стали отрицательными, в то время как граждане, его не принимавшие, становились здоровыми лишь через 11 дней.
Чжан Синьминь, работающий в китайском министерстве науки и технологий, рассказал, что "Фавипиравир" - производимое японской компанией Fujifilm Toyama Chemical лекарство против новых штаммов гриппа, известное также как "Авиган", является эффективным и в лечении коронавируса.
Китайский государственный деятель сообщил о проведении в Шэньчжэне и Ухане клинических испытаний, в которых участвовали триста сорок пациентов. Анализы принимавших "Фавипиравир" больных спустя 4 дня стали отрицательными, в то время как граждане, его не принимавшие, становились здоровыми лишь через 11 дней.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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