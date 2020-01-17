3,62 процента составил уровень зарегистрированной безработицы в китайских городах в прошлом году. Показатель оказался ниже ожидаемого Пекином. Информация о том, какое количество в Китае безработных, была представлена государственным статистическим управлением КНР.Согласно прогнозу, предоставленному властями КНР, безработица в городах Китая должна была находиться на уровне 4,5 процента. В планах властей было создание 11 миллионов рабочих мест.При этом среди граждан КНР, которым от 25 до 29 лет, безработица составила 4,7 процента.