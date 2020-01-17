17.01.2020, 08:02
В КНР заявили, что 3,62 процента составила в 2019 году безработица
ИА «Ореанда-Новости». 3,62 процента составил уровень зарегистрированной безработицы в китайских городах в прошлом году. Показатель оказался ниже ожидаемого Пекином. Информация о том, какое количество в Китае безработных, была представлена государственным статистическим управлением КНР.
Согласно прогнозу, предоставленному властями КНР, безработица в городах Китая должна была находиться на уровне 4,5 процента. В планах властей было создание 11 миллионов рабочих мест.
На декабрь 2019 года 774,71 миллиона человек составила общая численного работающего населения, из них порядка 442 миллионов - жители городов.
При этом среди граждан КНР, которым от 25 до 29 лет, безработица составила 4,7 процента.
Согласно прогнозу, предоставленному властями КНР, безработица в городах Китая должна была находиться на уровне 4,5 процента. В планах властей было создание 11 миллионов рабочих мест.
На декабрь 2019 года 774,71 миллиона человек составила общая численного работающего населения, из них порядка 442 миллионов - жители городов.
При этом среди граждан КНР, которым от 25 до 29 лет, безработица составила 4,7 процента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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