ИА «Ореанда-Новости» На востоке Демократической республики Конго произошло обрушение рудника по добыче оловянной руды, жертвами стали не менее 14 человек. О происшествии сообщает местная радиостанция Radio Okapi.

В ночь на среду на шахте произошёл обвал, как отмечается, рудник не имел официальной лицензии на осуществление деятельности.

В шахте в момент обрушения находились порядка 40 работников. Как передают СМИ, у десятерых их них тяжёлые травмы. Предположительно погибли 14 человек, однако местный власти предполагают, что реальное число пострадавших и погибших может быть больше.