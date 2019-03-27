27.03.2019, 23:49
В Конго при обрушении шахты погибли 14 человек
ИА «Ореанда-Новости» На востоке Демократической республики Конго произошло обрушение рудника по добыче оловянной руды, жертвами стали не менее 14 человек. О происшествии сообщает местная радиостанция Radio Okapi.
В ночь на среду на шахте произошёл обвал, как отмечается, рудник не имел официальной лицензии на осуществление деятельности.
В шахте в момент обрушения находились порядка 40 работников. Как передают СМИ, у десятерых их них тяжёлые травмы. Предположительно погибли 14 человек, однако местный власти предполагают, что реальное число пострадавших и погибших может быть больше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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