Очевидцы говорят, что движение в сторону правого берега перекрыто: автобусы стоят, а машины не могут разъехаться.

Водитель BMW выехал на встречную полосу из-за чего произошло столкновение с другим автомобилем. По словам водителя, он ехал в сторону центра, но машину занесло.

Нам место происшествия прибыла скорая, пожарные и сотрудники ГИБДД. Есть трое пострадавших: водители машин и пассажирка из BMW. Девушку попытались реанимировать, но она скончалась по дороге в машине скорой помощи.

Сейчас дорожную ситуацию регулируют инспекторы ДПС. Видео и фото с места аварии можно найти в социальных сетях.