23.02.2020, 14:30
В Кремле выступили с просьбой отказаться от негативных сценариев отношений России и Турции
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, в разговоре с журналистами "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что не нужно выстраивать негативные сценарии развития отношений России и Турции в связи с положением дел в сирийской провинции Идлиб.
По словам Пескова, российские и турецкие военные постоянно контактируют. Также представителем Кремля было сказано, что при необходимости к рассмотрению этого вопроса подключаются лидеры двух стран.
Недавно турецкий президент Тайип Эрдоган уведомил о том, что Турция в Сирии в скором времени может предпринять решительные действия. Он отметил, что противостояние в Сирии даётся Турции нелегко, и там умирают люди.
По словам Пескова, российские и турецкие военные постоянно контактируют. Также представителем Кремля было сказано, что при необходимости к рассмотрению этого вопроса подключаются лидеры двух стран.
Недавно турецкий президент Тайип Эрдоган уведомил о том, что Турция в Сирии в скором времени может предпринять решительные действия. Он отметил, что противостояние в Сирии даётся Турции нелегко, и там умирают люди.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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