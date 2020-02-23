По словам Пескова, российские и турецкие военные постоянно контактируют. Также представителем Кремля было сказано, что при необходимости к рассмотрению этого вопроса подключаются лидеры двух стран.Недавно турецкий президент Тайип Эрдоган уведомил о том, что Турция в Сирии в скором времени может предпринять решительные действия. Он отметил, что противостояние в Сирии даётся Турции нелегко, и там умирают люди.