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Накануне американский госсекретарь призвал РФ к прекращению оккупации Крымского полуострова. Им было заявлено, что американские власти не признали и не будут признавать "притязания РФ на суверенитет над Крымом".. Также он призвал Помпео перестать "учить Россию, как жить". По его словам, госсекретарю США пора начать вести себя дипломатично и политкорректно и не осуществлять попытки посягательства на целостность РФ.