27.02.2020, 09:45
В Крыму выступили с призывом к Помпео не учить Россию жить
ИА «Ореанда-Новости». Юрий Гемпель, возглавляющий комитет парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, выступил с призывом к Майку Помпео, госсекретарю США, прекратить учить РФ и спекулировать на теме о Крыме.
Накануне американский госсекретарь призвал РФ к прекращению оккупации Крымского полуострова. Им было заявлено, что американские власти не признали и не будут признавать "притязания РФ на суверенитет над Крымом".
Гемпель сказал РИА Новости, что госсекретарю США нужно прекратить вмешиваться во внутренние дела другой страны и спекулировать российским статусом Крыма. Также он призвал Помпео перестать "учить Россию, как жить". По его словам, госсекретарю США пора начать вести себя дипломатично и политкорректно и не осуществлять попытки посягательства на целостность РФ.
Накануне американский госсекретарь призвал РФ к прекращению оккупации Крымского полуострова. Им было заявлено, что американские власти не признали и не будут признавать "притязания РФ на суверенитет над Крымом".
Гемпель сказал РИА Новости, что госсекретарю США нужно прекратить вмешиваться во внутренние дела другой страны и спекулировать российским статусом Крыма. Также он призвал Помпео перестать "учить Россию, как жить". По его словам, госсекретарю США пора начать вести себя дипломатично и политкорректно и не осуществлять попытки посягательства на целостность РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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