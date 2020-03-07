ИА «Ореанда-Новости». Глава крымского парламента заявил, что крымчане не прикоснутся к воде с Украины. Как считает Владимир Константинов, Крыму не нужна днепровская вода, пока на Украине не изменят позицию по отношению к полуострову.

Глава крымского парламента отметил, что «украинская вода» не нужна крымчанам, пока Киев настаивает на принадлежности полуострова Украине. Кроме того, пока у власти находятся люди, «исповедующие» нацизм, жители Крыма даже не прикоснутся к этой воде.

Константинов добавил, что крымчане совершенно не доверяют Киеву из-за множества проблем и убытков, которые украинские власти нанесли республике.

Ранее постпредставительство Зеленского в Крыму заявило, что поставки воды на полуостров невозможны, пока не произойдёт его «деоккупация».