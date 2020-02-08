ИА «Ореанда-Новости» . В результате обстрела со стороны ВСУ в пятницу были убиты четыре ополченца, ещё четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил представитель пресс-службы Народной милиции Яков Осадчий.

Боевики бригады ВСУ подвергли артиллерийскому обстрелу границы населенного пункта Золотое-5, находящегося под контролем Луганской народной республики, и позиции Народной милиции. Всем пострадавшим в ходе обстрела оказывается квалифицированная помощь в медицинских учреждениях.

Осадчий также отметил, что информация о потерпевших среди мирного населения и сопутствующих разрушениях в настоящее время уточняется.