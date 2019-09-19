ИА «Ореанда-Новости» «Наша газета» сообщила о взрыве на путепроводе на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная в Луганске.

«Бетонные конструкции частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», – сказал Корнет. Он подчеркнул, что мост выполняет важную социальную функцию, так как по нему перевозят хлеб. Корнет указал на связь теракта с гуманитарным конвоем из России. «Белые «КамАЗы», которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки. После происшествия был перенаправлен грузопоток, и удачно наши белые «КамАЗы» достигли складов разгрузки», – сказал министр.