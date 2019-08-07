ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщила, что в Магнитогорске взорвалась автомашина. Пострадавший мужчина госпитализирован.

«Известно, что подошёл гражданин к своей машине, открыл дверь, произошёл взрыв. В настоящий момент он находится в больнице с повреждениями нижних конечностей», – заявил осведомлённый собеседник агентства ТАСС.

Пострадавший был доставлен в городскую больницу № 3. Министерство здравоохранения Челябинской области сообщило, что состояние его здоровья оценивается как средней тяжести. «Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска, его состояние оценивается как средней тяжести», – указано в сообщении пресс-службы ведомства.