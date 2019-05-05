ИА «Ореанда-Новости». В воскресенье в Северной Македонии состоялись выборы второго тура президентской избирательной кампании. Голосование проходит в контексте испытания прозападной политики левоцентристского правительства, несмотря на в основном церемониальные обязанности главы государства страны.

Два кандидата, Стево Пендаровски из правящего Социал-демократического союза, и Гордана Силяновска Давкова, которую поддерживает консервативная оппозиционная партия VMRO-DPMNE, получили по 42% в первом туре голосования 21 апреля. Они противостоят друг другу в кампании по соглашению правительства с Грецией о переименовании страны в обмен на членство в НАТО.

Второй тур состоялся в дождливую погоду, и ключевой вопрос заключается в том, достигнет ли явка 40-процентного порога, необходимого для того, чтобы выборы были действительными. Если в воскресенье будет разыграно слишком мало бюллетеней, этап в два тура будет повторён. По данным Государственной избирательной комиссии, в 13:00 по местному времени (11:00 по Гринвичу) явка составила 20,5%, что несколько выше, чем в то же время две недели назад. Явка избирателей в первом туре голосования составила 41,8% в целом.