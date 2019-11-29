29.11.2019, 13:16
В МИД дали оценку действиям США, перебросившим технику к сирийским нефтяным месторождениям
ИА «Ореанда-Новости» Замглавы МИР РФ Михаилом Богдановым было сказано, что то, что американцы сосредоточили боевую технику возле расположенных на северо-востоке Сирии месторождений нефти, ведёт к эскалации напряжения.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что американцы в провинции Эль-Хасаке, на территории, прилежащей к нефтяным месторождениям, сосредоточили военную технику, переброшенную с запада провинции Эль-Хасаке и севера провинции Ракка. Месторождения, возле которых США разместили военную технику, являются одними из самых крупных в Сирии.
Богданов заявил, что такие действия США Россия не может приветствовать. Он заявил, что этот вопрос будет поднят на встрече в астанинском формате. Дипломат также отметил, что военное присутствие США в Сирии является незаконным.
Ранее сирийские СМИ сообщили, что американцы в провинции Эль-Хасаке, на территории, прилежащей к нефтяным месторождениям, сосредоточили военную технику, переброшенную с запада провинции Эль-Хасаке и севера провинции Ракка. Месторождения, возле которых США разместили военную технику, являются одними из самых крупных в Сирии.
Богданов заявил, что такие действия США Россия не может приветствовать. Он заявил, что этот вопрос будет поднят на встрече в астанинском формате. Дипломат также отметил, что военное присутствие США в Сирии является незаконным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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