Ранее сирийские СМИ сообщили, что американцы в провинции Эль-Хасаке, на территории, прилежащей к нефтяным месторождениям, сосредоточили военную технику, переброшенную с запада провинции Эль-Хасаке и севера провинции Ракка. Месторождения, возле которых США разместили военную технику, являются одними из самых крупных в Сирии.Богданов заявил, что такие действия США Россия не может приветствовать. Он заявил, что этот вопрос будет поднят на встрече в астанинском формате. Дипломат также отметил, что военное присутствие США в Сирии является незаконным.