Сергеем Рябковым, работающим замглавой МИД России, заявлено о предостережении Москвой Ирана от шагов, направленных на выход из Договора о нераспространении ядерного оружия.Российский государственный деятель сказал, что Иран знает о позиции РФ.Рябков заявил, что Россия призывает Тегеран твердо придерживаться обязательств, которые у Ирана имеются с МАГАТЭ.