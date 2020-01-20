ИА «Ореанда-Новости»Сергеем Рябковым, работающим замглавой МИД России, заявлено о предостережении Москвой Ирана от шагов, направленных на выход из Договора о нераспространении ядерного оружия.

По словам Рябкова, Россия выступает с призывом к Ирану придерживаться взятых на себя обязательств в рамках МАГАТЭ. 

Российский государственный деятель сказал, что Иран знает о позиции РФ. 

Накануне телеканалом Press TV, который ссылается на руководителя МИД Ирана Джаввада Зарифа, было сказано о намерении Тегерана выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае вынесения вопроса об иранской ядерной программе на обсуждение в Совете Безопасности ООН. 

Рябков заявил, что Россия призывает Тегеран твердо придерживаться обязательств, которые у Ирана имеются с МАГАТЭ.