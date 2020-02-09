09.02.2020, 11:59
В МИД РФ считают, что ООН необходимо участвовать в урегулировании в Афганистане
ИА «Ореанда-Новости» Замир Кабулов, работающий спецпредставителем президента РФ по Афганистану, заявил РИА Новости, что ООН должна принимать участие в мероприятиях, направленных на налаживание мирного процесса в Афганистане.
Кабулов заявил, что в РФ считают необходимым участие ООН в мероприятиях, содействующих мирному процессу. По его словам, международная организация, одной из ключевых целей которой является поддержание безопасности и мира, в вопросе межафганского урегулирования должна и может играть активную роль.
Дипломат добавляет, что наиболее востребованным будет подключение организации к координации международной помощи Афганистану на этапе восстановления страны после того, как конфликт разрешится.
Американские власти вели переговоры с талибами на протяжении нескольких месяцев в 2019 году. Однако после того, как талибы совершили несколько терактов на территории Афганистана, президент США Дональд Трамп запретил вести с ними переговоры.
Кабулов заявил, что в РФ считают необходимым участие ООН в мероприятиях, содействующих мирному процессу. По его словам, международная организация, одной из ключевых целей которой является поддержание безопасности и мира, в вопросе межафганского урегулирования должна и может играть активную роль.
Дипломат добавляет, что наиболее востребованным будет подключение организации к координации международной помощи Афганистану на этапе восстановления страны после того, как конфликт разрешится.
Американские власти вели переговоры с талибами на протяжении нескольких месяцев в 2019 году. Однако после того, как талибы совершили несколько терактов на территории Афганистана, президент США Дональд Трамп запретил вести с ними переговоры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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