Кабулов заявил, что в РФ считают необходимым участие ООН в мероприятиях, содействующих мирному процессу. По его словам, международная организация, одной из ключевых целей которой является поддержание безопасности и мира, в вопросе межафганского урегулирования должна и может играть активную роль.Американские власти вели переговоры с талибами на протяжении нескольких месяцев в 2019 году. Однако после того, как талибы совершили несколько терактов на территории Афганистана, президент США Дональд Трамп запретил вести с ними переговоры.