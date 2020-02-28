ИА «Ореанда-Новости». В Минобороны России рассказали об обстреле турецких военных в провинции Идлиб.

В российском министерстве обороны рассказали об инциденте с турецкими военными, которые попали под обстрел в провинции Идлиб. Сообщается, что военнослужащие Турции не должны были находиться на территории провинции.

Ведомство сообщило, что боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали сирийскую армию, пытаясь занять её позиции в районе населённого пункта Бехун. Сирийские правительственные силы ответили огнём. Под ответные меры сирийских военных попали турецкие военнослужащие, которые находились в «террористических формированиях».

Министерство отметило, что турецкие данные говорят о том, что на данной территории не должно было находиться никаких турецких армейских подразделений. Российская сторона оказала помощь и эвакуировала погибших и раненных военных на территорию Турции.



