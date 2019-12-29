ИА «Ореанда-Новости». Официальный Минск прокомментировал слухи о возможном отказе от национальной валюты.

В Сети распространились разговоры о возможном отказе Белоруссии от своей национальной валюты. Вице-премьер страны дал интервью телеканалу «Беларусь 1», в котором назвал эти предположения «абсолютной глупостью».

Дмитрий Крутой отметил, что для белорусской экономики в этом году стал большим достижением выход национального Банка развития на рынок еврооблигаций. Он отметил, что это показывает доверие к валюте страны, а также доказывает, что пустые измышления об отказе от белорусского рубля, не имеют смысла.

Вице-премьер заявил, что эти домыслы являются абсолютной глупостью.

Ранее из-за процессов интеграции Белоруссии с Россией распространились предположения о том, что Минск откажется от своей валюты и перейдёт на российский рубль.