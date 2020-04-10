Такое мнение в эфире "Эха Москвы" высказал Евгений Брюн, работающий в Минздраве на должности главного внештатного нарколога.По его словам,. В связи с этим, утверждает специалист, инфекции легче проникнуть внутрь.Брин добавил, в условиях распространения коронавируса с помощью алкоголя можно проводить дезинфекцию рук. С другой стороны, отметил он, алкоголь сушит кожу и способствует появлению микротрещин, через которые может попасть в организм человека вирус.