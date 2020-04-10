10.04.2020, 13:04
В Минздраве дали оценку риску заражения коронавирусом из-за алкоголя
ИА «Ореанда-Новости». Употребление спиртных напитков может привести к снижению защитных функций организма и повышению риска инфицирования коронавирусом. Такое мнение в эфире "Эха Москвы" высказал Евгений Брюн, работающий в Минздраве на должности главного внештатного нарколога.
По его словам, напитки, в которых содержится алкоголь, вредят клеткам. В связи с этим, утверждает специалист, инфекции легче проникнуть внутрь.
Брин добавил, в условиях распространения коронавируса с помощью алкоголя можно проводить дезинфекцию рук. С другой стороны, отметил он, алкоголь сушит кожу и способствует появлению микротрещин, через которые может попасть в организм человека вирус.
По его словам, напитки, в которых содержится алкоголь, вредят клеткам. В связи с этим, утверждает специалист, инфекции легче проникнуть внутрь.
Брин добавил, в условиях распространения коронавируса с помощью алкоголя можно проводить дезинфекцию рук. С другой стороны, отметил он, алкоголь сушит кожу и способствует появлению микротрещин, через которые может попасть в организм человека вирус.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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