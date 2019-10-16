Началу ядерной войны способствует. Государства закупаются ядерным оружием и устанавливают его на случай вражеских атак. БольшинствоРазвитие технологий и достижения в области науки также ускоряют процесс начала ядерной войны. Тем более, любую технику можно взломать, какой бы уровень защиты на ней не стоял.