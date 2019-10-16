16.10.2019, 01:33
В мире возросли риски начала ядерной войны
ИА «Ореанда-Новости». В мире сильно возросли риски начала ядерной войны, сообщает замглавы ООН Идзуми Накамицу.
Началу ядерной войны способствует отсутствие желания вести переговоры между странами. Государства закупаются ядерным оружием и устанавливают его на случай вражеских атак. Большинство аналитических организаций по всему миру поддержали замглаву ООН.
Развитие технологий и достижения в области науки также ускоряют процесс начала ядерной войны. Тем более, любую технику можно взломать, какой бы уровень защиты на ней не стоял. И это не конечный список критериев, которые увеличивают угрозу войны, по словам Идзуми Накамицу.
Началу ядерной войны способствует отсутствие желания вести переговоры между странами. Государства закупаются ядерным оружием и устанавливают его на случай вражеских атак. Большинство аналитических организаций по всему миру поддержали замглаву ООН.
Развитие технологий и достижения в области науки также ускоряют процесс начала ядерной войны. Тем более, любую технику можно взломать, какой бы уровень защиты на ней не стоял. И это не конечный список критериев, которые увеличивают угрозу войны, по словам Идзуми Накамицу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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