ИА «Ореанда-Новости». Управление NASA сообщило о том, что к Земле приближается крупный астероид.

Диаметр небесного тела составляет от 440 до 990 метров. Эти оценки учёных приблизительные, так как пока точных размеров астероида уточнить не удаётся.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства уже дало название небесному гостю, который промчится близ планеты 25 октября. Астероид получил название 162082 или 1998HL1.



Он пролетит мимо Земли со скоростью 11,2 км/с и на расстоянии примерно в 6,2 миллиона километров.

Он станет крупнейшим из астероидов, которые пролетали вблизи Земли в этом году. Согласно общепринятой классификации, это небесное тело относится к категории потенциально опасных, так его диаметр больше 100-150 метров, а орбиту Земли он пересекает на расстоянии примерно в 19,5 расстояний от Земли до Луны.

Увидеть астероид можно будет не раз, так как он будет пролетать мимо пять ночей подряд. Он будет хорошо заметен в маленькие любительские телескопы.